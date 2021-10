Venezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Romero gioca subito. Italiano punta su Sottil

Il Venezia riparte dal pareggio esterno contro il Cagliari mentre la Fiorentina al Penzo cercherà il riscatto dopo il ko casalingo contro il Napoli. Zanetti si affida a Romero subito titolare tra i pali oltre ad Aramu subito titolare. Italiano ritrova Vlahovic dopo Nazionale e dichiarazioni del presidente in merito al mancato rinnovo e non rischia Nico Gonzalez dal primo dopo gli impegni in Argentina dando spazio a Sottil, autore di un gol contro i campani prima della sosta. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

Venezia (4-4-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Aramu, Busio, Vacca, Ampadu; Johnsen, Henry. Allenatore: Zanetti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Italiano