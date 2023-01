VIDEO - L'Atalanta umilia la Salernitana: a Bergamo finisce 8-2, gli highlights

Una partita da calcio a cinque quella che è andata in scena al Gewiss Stadium tra Atalanta e Salernitana.

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita da calcio a cinque quella che è andata in scena al Gewiss Stadium tra Atalanta e Salernitana. 8-2 il risultato finale in favore degli orobici, in vantaggio già dopo 4' con Boga. Poi pareggio ospite firmato da Dia. A quel punto l’Atalanta dilaga: segnano Lookman (doppietta), Scalvini, Koopmeiners, Holjund, Ederson e infine Zortea, con Nicolussi Caviglia che ha messo a segno la rete che ha reso leggermente meno ampio il comunque enorme passivo. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).