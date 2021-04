Vince anche l'Atalanta, doppiette per Zapata e Vlahovic: finisce 2-3

Al Franchi di Firenze, Atalanta in vince 3-2 il posticipo contro la Fiorentina. Atalanta subito avanti al 13’, Zapata di testapunisce la Fiorentina su calcio d’angolo calciato da Malinovskyi. Al 40’ arriva il raddoppio bergamasco, Malinovskyi con una magia mette da solo Zapata davanti a Dragowski che non sbaglia e firma la doppeietta che per ora decide il match. Al 57' la Fiorentina accorcia le distanze: torre di Cáceres per Vlahovic su un traversone di Biraghi, l'attaccante calcia forte sigla l'1-2. Al 66' i viola pareggiano: Kouame supera in bello stile Djimsiti con un lob e appoggia al centro per Vlahovic, che con il piattone firma la doppietta. Passano solo 2' e l'Atalanta trova il gol del 3-2: tocco fortuito di Martínez Quarta nel tentativo di anticipare Ilicic, l'arbitro Sacchi non ha dubbi e indica il dischetto. Lo stesso Ilicic trasforma il penalty con una botta centrale.