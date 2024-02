Aronica svela: "Sono stato vicino a entrare nello staff di Mazzarri. Vi spiego..."

Salvatore Aronica, allenatore ed ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di Walter Mazzarri

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Aronica, allenatore ed ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di Walter Mazzarri: "Ho un ottimo rapporto con il mister, mi ha allenato per 7 anni... Qualche mese fa, quando lui è tornato sulla panchina del Napoli, sono stato contattato per entrare a far parte del suo staff.

La trattativa, poi, non si è chiusa, ma non per volere di Mazzarri, sono sorte altre problematiche. Penso che lui ce la stia mettendo tutta per riuscire a risollevare questo Napoli, in una stagione balorda.

Se il problema è lo Scudetto vinto l'anno scorso? Ritengo che non sia così, una vittoria del genere può solo darti slancio. Penso che le perdite del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del tecnico Luciano Spalletti abbiano influito su tutto, segno di come il giocattolo si sia un po’ rotto. Ripartire dalle ceneri non è facile e tutto il gruppo ne ha risentito".