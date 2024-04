AUDIO - Impallomeni: "Napoli indecifrabile. Non so se c'è voglia di andare in Europa"

Come sempre nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore

TuttoNapoli.net

Come sempre nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Napoli, nuovo ko brutto:

"Non c'è più connessione, è discontinua. E' una squadra che ti inganna, vedi Monza e poi Empoli. Forse non vedono l'ora che finisca la stagione. E' indecifrabile. Vedo un gruppo che trova difficile avere motivazioni, ci sono giocatori scontenti. In questo momento la responsabilità maggiore è dei giocatori. Il Napoli non so quanta voglia abbia di fare una Europa o Conference League".

Allegri, quale il suo futuro? E domani la sfida in Coppa con la Lazio:

"Anche io cambierei ma se vince la Coppa Italia e centra la Champions, ha un altro anno di contratto Allegri e ci penserei. Perché il discorso economico non è da sottovalutare. Io non ce lo vedo più lì per tante cose, e poi devi fare i conti anche con le aspettative dei tifosi. Se ricominci con lui e poi di nuovo inizi male, come fai? Per me Giuntoli cambierà almeno lì. Magari la Juve di prima non c'è più ma almeno cambia il tecnico".

Quante possibilità alla Lazio di andare in finale di Coppa?

"Pensavo non ci fossero i margini, ma vista la partita di Genova direi almeno il 30%. Ho visto una squadra con una gamba e una partecipazione diversa. E la Juve, che ha un vantaggio sì di 2 gol, deve stare attenta. La Lazio però segna troppo poco. A Genova ho visto più gamba, più personalità. Il lavoro di Tudor lo vedremo il prossimo anno, ma già qualcosa di vede. Vedremo poi che Juve sarà: sarà quella di Cagliari? Al di là di tutto, servirà una Lazio attenta, paziente. Per il resto su Allegri dico: si poteva e doveva fare di più, ma questa poi è la Juve. La Juve in tensione, con la massima applicazione e unità d'intenti aveva conseguito un tesoretto importante. E se non ce l'hai, non ce la fai. Lì sono crollati. Pensavano di essere più forti di quello che sono".