AUDIO - Sconcerti sbalordito dal Napoli: "È forte, ma sta andando oltre"

"Il Napoli? Quello che colpisce è che è una squadra forte ma sta andando oltre". Ha parlato così Mario Sconcerti, a TMW Radio durante Maracanà: "Oggi dove va vince molto spesso. Ha vinto su campi importanti, ha battuto il Liverpool in modo netto, gioca un calcio semplice, quasi elementare, e in velocità. Ha gioco e capacità di farlo in velocità.

E' una delle poche in Europa che gioca veloce, e la velocità gli viene da schemi semplici. E Raspadori gli sta dando la possibilità di gestire le ripartenze. Vedendo il Napoli, vedo un altro calcio. In Europa sta succedendo qualcosa come in Italia. Ci sono tante squadre classiche che rischiano l'eliminazione, vuol dire che siamo in un momento di passaggio".