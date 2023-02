Auriemma: "La Juve ha vinto alcuni scudetti con stratagemmi non regolari, giusto revocarli"

Il giornalista e conduttore di 'Si Gonfia la Rete', Raffaele Auriemma, ha parlato ai microfoni di Tele A.

Il giornalista e conduttore di 'Si Gonfia la Rete', Raffaele Auriemma, ha parlato ai microfoni di Tele A: “Caso Juve? Mi farebbe piacere che di fronte alla definizione 'alterazione dei risultati' ci fosse anche la revoca di alcuni Scudetti, non per darli al Napoli ma perché è giusto così dal momento che la Juve ha vinto quei titoli con degli stratagemmi non regolari”.