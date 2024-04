Bacconi: “Falliscono e giocano sempre loro! Quanto dura la riconoscenza?”

Nel corso di Si Gonfia la Rete su Tele A, l’allenatore e match analyst Adriano Bacconi ha analizzato la situazione degli azzurri

Nel corso di Si Gonfia la Rete su Tele A, l’allenatore e match analyst Adriano Bacconi ha analizzato la situazione degli azzurri: "Spalletti costruì gerarchie perché quei titolari si conquistarono il posto e giustamente andò avanti con loro. Ora questo debito di riconoscenza quando deve durare? A vita?

I tre allenatori hanno continuato a schierare gli stessi. Solo Garcia ogni tanto li sostituiva e veniva massacrato pure se lo cambiava al 60-70’. Anche sabato non hanno giocato i nuovi, eppure i titolari hanno fallito 30 partite, come si fa a non cambiare? Anche perché se sai che giocherai in ogni caso allora abbassi il livello e non reagisci”.