Bagni: "La mia favorita per lo scudetto resta il Napoli"

"Insisto sulla mia idea estiva: al di là della sconfitta con l'Inter, la mia favorita per lo scudetto resta il Napoli". Il k.o. di San Siro non cambia il giudizio di Salvatore Bagni, che non ha però risparmiato critiche agli azzurri, specie in riferimento alla prima frazione: "Non puoi regalare quasi un tempo all'Inter, ma avrebbe meritato il pari per il finale - le sue parole al Corriere dello Sport -. Le assenze, piuttosto, sono davvero importanti: Osi è stato imprendibile e Anguissa determinante in termini di fisicità ed equilibrio. Bisogna vedere innanzitutto come reagirà alla prima sconfitta e poi capire come si comporteranno i sostituti. Che comunque sono personaggi del calibro di Demme e Mertens".