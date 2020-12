Benevento, Inzaghi: "Gattuso ha una squadra forte, mi auguro stia meglio con l'occhio"

"E' stato un anno irripetibile. Purtroppo a livello umano da scordare, ma in campo sportivo è stato indimenticabile". Parla così a Sky Sport, Filippo Inzaghi, protagonista nella passata stagione della promozione del Benevento in A e autore di una buonissima prima parte di campionato fino a questo momento: "Ci è mancata la nostra gente, i nostri tifosi, ma rimarrà qualcosa di fantastico. Fare tanti record in B, che non aveva fatto nessuno, è qualcosa di grande. E poi sono felice per il presidente e per la società che si sono presi questa soddisfazione", dice l'ex attaccante commentando il 2020.

Come vede la classifica ad oggi? "Torino e Fiorentina non c'entrano niente con questa classifica, la strada è lunga e non dobbiamo montarci la testa".

Chi si è distinto di più tra i tecnici in A? "Mio fratello Simone e Pioli credo meritino i maggiori riconoscimenti. Il Milan vince nonostante tanti assenti, vuol dire che c'è sostanza e fa bene a crederci".

Come vede la lotta scudetto? "Conte è favorito, la sua Inter non ha altre competizione e cui pensare e può vincere lo scudetto. Anche se non è facile visto che c'è sempre la Juventus, oltre a Napoli e Roma".

Come si sta comportando Pirlo alla Juventus? "Ha una bella gatta da pelare, ma allenare la Juventus dà grandi soddisfazioni perché lotti per grandi traguardi".

A Napoli c'è Gattuso. "Rino lavora in una grande piazza, ha una squadra forte, mi auguro che possa stare meglio anche fisicamente dopo il suo problema all'occhio".