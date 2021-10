Braida: "Osimhen come Weah, anche se c'è una grande differenza"

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il paragone tra Osimhen e Weah non è azzardato anche se lui è meno pulito tecnicamente. Lui deve lavorare sulla tecnica perchè la velocità già ce l’ha mentre la tecnica si può imparare nel corso del tempo. Se migliora in questo può davvero esplodere ma sono convinto che lavorando con uno come Spalletti farà il salto di qualità”.