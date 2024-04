Braida paragona Manna a Giuntoli: "Giovani, ma hanno già fatto benissimo"

Intervistato da La Stampa, Ariedo Braida ha parlato del ruolo del dirigente calcistico

TuttoNapoli.net

© foto di Pietro Mazzara

Intervistato da La Stampa, Ariedo Braida ha parlato del ruolo del dirigente calcistico: "La caratteristica indispensabile? La competenza. Non solo nell'avere l'occhio clinico per valutare se un calciatore è forte, ma anche andare ogni giorno al centro sportivo della squadra. Il bravo dirigente non si vede soltanto d''estate o a gennaio. Ma tutto l'anno. Deve avere le antenne sempre dritte per capire le problematiche di tutti".

Sui migliori dirigenti che ci sono al momento in Italia: "Giuntoli è ancora giovane, ma ha già fatto benissimo con Carpi e Napoli. Vedremo ora se scriverà pagine di storia alla Juventus. Stesso discorso per Manna al Napoli. D'Amico (Atalanta) e Sogliano (Verona) hanno fatto vedere qualità interessanti. Tare è molto bravo anche se ora è fermo dopo la separazione con la Lazio".