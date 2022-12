Calaiò: "Demme via? Ma io resterei altri 5 mesi, si può fare la storia"

Emanuele Calaiò, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Emanuele Calaiò, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Il mercato? Fossi in Giuntoli non toccherei nulla, il Napoli non ha bisogno di rinforzi e non è il caso di togliere questo magico equilibrio esistente negli spogliatoi. L'unico che forse potrebbe andare via è Demme, ma se fossi in lui resterei ancora 5 mesi, perchè a Napoli si può fare la storia".