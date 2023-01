Caso plusvalenze, Moggi: “Le mie erano vere. Non mi intendo di quelle fittizie e senza soldi"

Luciano Moggi è tornato a parlare dopo le recenti dichiarazioni a Report e lo ha fatto dalle pagine di AffariItaliani.it

Luciano Moggi è tornato a parlare dopo le recenti dichiarazioni a Report e lo ha fatto dalle pagine di AffariItaliani.it : "Questo nuovo CdA avrà certamente il compito di rimettere a punto il bilancio societario, con dei metodi diversi. Non a caso, i nuovi membri sono tutti tecnici amministrativi. La Juventus ha un deficit abbastanza rilevante e quindi bisogna intervenire su questo". Poi parlando sul caso plusvalenze: "Io le ho sempre fatte, ma erano vere! Ad esempio, prendendo Zidane a 5 miliardi di lire e rivendendolo a 150, oppure acquistando Inzaghi a 15 e cedendolo a 80. Di queste plusvalenze mi intendo piuttosto bene, di quelle fittizie, senza scambi di soldi, invece no".

Infine una battuta su cosa manca a questa Juventus: "La squadra! La Juventus di oggi non è competitiva. A Cremona ha fatto un’enorme fatica contro una squadra che non ha mai vinto in campionato, ma che ha preso due pali e si è vista annullare due gol. E per vincere c’è voluta una punizione di Milik, a tempo scaduto. Ma anche la partita contro l’Udinese, vinta all’86', è stata indicativa: la Juventus non ha gioco".