Castellacci: "Poche chance per Kvara con l'Atalanta! Ecco i tempi di recupero"

Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale, ha parlato dell'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale, ha parlato dell'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se si tratta di una forte contrattura diventa difficile vedere Kvaratskhelia in campo sabato contro l'Atalanta, anche perché potrebbe esserci il grande timore che la contrattura possa diventare qualcosa di più, come uno stiramento.

Immagino che ora farà tutte le pratiche fisioterapiche, ma sciogliere una forte contrattura in due giorni non è facile. Starà al ragazzo dire come si sentirà a poche ore dalla partita e al medico sociale decidere se varrà la pena o no rischiare. Io penso che abbia poche chance di recuperare per il match con gli orobici".