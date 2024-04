Chiariello: "Pioli? Spalletti fu cacciato dall'Inter ed a Roma ci deridevano..."

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche del futuro allenatore del Napoli

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche del futuro allenatore del Napoli: "Su Conte posso confermare che ha incontrato Ibrahimovic due mesi fa, ma la notizia che ho è che dal Milan non ci pensano proprio a Conte e sono su profili stranieri. Il Milan non è su Conte che in Italia credo abbia solo il Napoli o deve attendere l'estero. Gasperini soffre i big? Nello spogliatoio il Napoli non ha grandi nomi, andato via Oismhen resterebbe Kvaratskhelia.

Io dico, come preferenza: Conte primo, Gasperini secondo, Pioli terzo e basta. Pioli? Quando il Napoli ha preso Spalletti da Roma e Milano ci prendevano in giro, non lo dimenticate. Spalletti ovunque s'è lasciato male, a Roma il caso Totti, a Milano non ne parliamo. Spalletti aveva due anni di contratto con l'Inter e l'hanno lasciato due anni a casa pagato, l'ambiente non lo voleva più. E' storia. Li portò in Champions, ma non era voluto. A Napoli resterà nella storia e pure lui quando arrivò non fu osannato. Non era certo Conte, vincente ovunque, non arrivò da condottiero. Ma poi il Milan di Pioli era da Scudetto? Lo accusano di non aver lottato per lo Scudetto, ma non è una squadra da Scudetto, ma le piazze prendono a volte delle fisse, prima Pioli on fire e poi Pioli Out".