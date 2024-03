Corvino: "Popovic ha potenzialità, ma deve giocare! Va bene anche in Primavera..."

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

"Popovic? Ha sicuramente potenzialità, ha prospettive, ma per dimostrarle deve giocare. Devono giocare, seppur in Primavera, per crescere. Io quando presi Vlahovic poi giocò subito in Primavera".

Il caso Acerbi-Juan Jesus? In una fase di globalizzazione completa vedere ancora certe cose che alterano lo sport, anche se i colori della pelle sono diversi, io sono avanti. Le ho viste di ogni tipo e veramente mi meraviglio che ci siano ancora certe forme di discriminazione”.