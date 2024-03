Dalla Georgia: "Kvara? Mercato imprevedibile, qui si vocifera di club importanti interessati"

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuta Nina Mamukadze, giornalista georgiana

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuta Nina Mamukadze, giornalista georgiana: “La Georgia ha giocato la semifinale contro il Lussemburgo e domani sarà una grande giornata per la realtà calcistica georgiana ed è già tutto sold out. Potrebbe essere la prima storica qualificazione all’Europeo per cui si tratta di una gara speciale.

Ho visto tanta grinta da parte di Kvaratskhelia e credo che gran merito lo abbia il Napoli che si è ripreso. Tutti i calciatori georgiani sono molto concentrati, la gara lo richiede. In attacco nella Georgia sono in 2 quindi credo che giocherà in attacco.

Spero che Kvaratskhelia resti a Napoli, almeno per un’altra stagione. Il mercato non si può prevedere, dipenderà dalle offerte, dalle condizioni del contratto. In Georgia si vocifera di voci di mercato e squadre importanti interessate a Kvara, ma nulla di concreto. Kvata ha segnato finora 10 gol e fornito 6 assist, l’anno scorso ha chiuso la stagione con 12 gol per cui non è male, considerando che ci sono ancora partite da giocare”.