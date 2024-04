Da Roma - Crocevia Napoli: De Rossi non può perdere se vuole la Champions

"Crocevia Napoli". Titola così Il Tempo oggi in edicola. Il quotidiano romano si proietta così al match del Maradona tra Napoli e Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Crocevia Napoli". Titola così Il Tempo oggi in edicola. Il quotidiano romano si proietta così al match del Maradona tra Napoli e Roma: "I mille colori di Napoli spenti da uno Scudetto che sembra lontano anni luce contro i colori vivi della Roma targata De Rossi che a Udine ha ricominciato a correre e che ora non vuole di certo fermarsi al Maradona. È un test probante quello che oggi (fischio d’inizio ore 18, diretta Sky e Dazn) attende i giallorossi in casa dei campioni d’Italia in carica, oggi all’ottavo posto della classifica.

[...] Nella lunga ed estenuante maratona verso la Champions Napoli rappresenta una tappa importante, che apre venti giorni di fuoco per la Roma. “Abbiamo riacceso questa corsa, non è solo un sogno ma è qualcosa di possibile”.