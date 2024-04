De Vecchi: "Scudetto Inter d'eccellenza come quello del Napoli dell'anno scorso"

Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 l'ex rossonero Walter De Vecchi, che con il Milan vinse lo scudetto della stella nel 1979.

"Pensare di consegnare la seconda stella ai cugini stasera è particolare, ma bisogna rendere merito al cammino che hanno fatto quest'anno. Un cammino d'eccellenza, che replica il successo del Napoli dello scorso anno. Sono stati ingiocabili per tante partite e hanno meritato sul campo lo scudetto. Il Milan dovrà giocare questo derby con il massimo impegno". Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 l'ex rossonero Walter De Vecchi, che con il Milan vinse lo scudetto della stella nel 1979.

Scorie dell'eliminazione in Europa: "La Roma è stata brava a evidenziare i limiti attuali del Milan, cioè una squadra che fa fatica ad attaccare squadre chiuse e pronte a ripartire in contropiede. Per il Milan è un motivo per pensare a certe occasioni perse e che vanno sfruttate diversamente".

Futuro di Pioli. "Sono uno strenuo difensore di Pioli: è una persona splendida, che si merita tutto. In quattro anni ha portato stabilmente il Milan in zona Champions, ha vinto uno scudetto con una rosa non da titolo e in questo momento in campionato ha realizzato più punti dell'anno dello scudetto. I numeri sono lì da leggere. Inoltre sono cambiati tantissimi giocatori, la rosa non è perfetta. Personalmente tendo a elogiare il lavoro di Pioli, ma oggi i social e i media sono difficili da gestire e resistere per tanti anni in una società non è facile. Bisogna anche dire che quest'anno la fase difensiva ha dimostrato una certa vulnerabilità, Pioli per tanto tempo non ha avuto a disposizione i centrali titolari e tanti problemi hanno minato la solidità della retroguardia".