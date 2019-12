Fabio Cannavaro: "Volevo andare a salutare Gattuso, ma dopo il debutto..."

Il tecnico del Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro, ha parlato a Sky Sport: "Era una stagione di cambiamento, con tanti giovani, l'obiettivo era arrivare tra i primi sei, siamo arrivati in finale di Champions asiatica. È un bel lavoro, ora arriva il difficile".

Ancelotti e Gattuso sanno come vincere, l'hai già sentito? "Sì, volevo andarlo a salutare, ma dopo il debutto ho deciso di far passare un po' di tempo. Ha grande determinazione, non si abbatte, gli piace lavorare e ha le idee chiare. Speriamo possa rialzare questo Napoli".

Avrebbe fatto fare gol a Cristiano Ronaldo, ieri? "Io forse non guardavo solo la palla, ma anche lui. Il calcio è cambiato, non si possono fare paragoni. Non è colpa del difensore".

Quando torna in Italia? "Io sto lavorando, sto facendo la mia esperienza, la mia gavetta. Sono andato in B in Cina, l'ho portato dalla B alla Champions. Il Guangzhou gioca la Champions, può vincere il campionato. Forse non c'è intensità, forza e tecnica rispetto al calcio europeo, ma quando giochi la Champions trovi squadre forti. Poi è normale, voglio tornare in Europa e confrontarmi con i grandi".