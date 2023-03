Gentile: "Questo Napoli più forte di quello di Maradona? C'è una differenza"

Claudio Gentile, ex difensore campione del Mondo nel 1982 ed ex ct della Nazionale U21, ha rilasciato un'intervista nel corso di "Radio Anch'io lo Sport"

Che contraccolpo ha avuto il -15 per la Juventus? "La politica della società Juventus ha avuto situazioni particolari. Penso che questa penalizzazione abbia dato una mazzata all'ambiente juventino. Io non sono fiducioso che verrà tolta la penalizzazione e mi dà segno che questo ko sarà il finale di quest'anno".

Claudio Gentile , ex difensore campione del Mondo nel 1982 ed ex ct della Nazionale U21, ha rilasciato un'intervista nel corso di "Radio Anch'io lo Sport" su RaiRadio1: "Secondo me per la Juventus il sogno Champions è sfumato. Sarebbe già stata un'impresa prima del ko di Roma, ora tutti i sogni sono finiti. È stata una sconfitta che brucia ma è stata immeritata. La Juve ha giocato anche discretamente e la Roma non è stata superiore, ma questo è il calcio e bisogna pensare già al futuro".

Perché si segna poco rispetto al passato?

"Io penso che ci sia una fase difensiva con troppo palleggio orizzontale. Prima la palla andava verso la metà campo avversaria e si andava alla ricerca del gol. Prima c'erano più possibilità di fare gol, oggi c'è molto palleggio che fa perdere un po' d'entusiasmo".

Come si spiega la discontinuità delle milanesi?

"Quello che ho visto è che il fattore Covid ha condizionato le squadre. Non sono più condizioni normali nel nostro campionato ma non so il perché. Il calcio di oggi ha preso questa linea e non vedo risultati in generale".

Questo Napoli è più forte di quello di Maradona?

"Fare i paragoni è difficile ma questo Napoli è forte in questo calcio moderno che parte del possesso palla. E' la squadra più forte del campionato, con giocatori che hanno superato i propri limiti. Ci sono giocatori giovani che possono dare grandi soddisfazione ai tifosi napoletani. Questo calcio però non ci entusiasma, mentre il Napoli di Maradona si basava su un altro tipo di calcio, anche più fisico.