Gianni Di Marzio: "Pirlo una scommessa persa se non fa risultato col Napoli"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Terzo Tempo', è intervento l'allenatore ed opinionista Gianni Di Marzio: "La Juventus ha visto sfumare il sogno di poter puntare allo Scudetto dopo il ko contro il Benevento. Il gol preso è stato un suicidio, io da allenatore mi arrabbiavo tantissimo sui passaggi orizzontali, appena sbagli ti tagliano in due. Arthur ha sbagliato nettamente, ma la posizione del reparto difensivo dov'era? C'è stata una dormita generale e ha fatto gol Gaich che in Russia non segnava mai. Il gesto tecnico è stato bello, ma un risultato come quelli contro Benevento e Fiorentina non devono esistere nella stagione della Juventus. A questo punto chiedo se sia il caso di giocare ancora con Bernardeschi sulla corsia di sinistra.

Ora c'è il derby che di solito non è in discussione per la Juventus, ma è comunque una partita delicata. Se non arrivano risultati contro Torino e Napoli diventa dura. Dispiace dirlo, ma a quel punto Pirlo diventa una scommessa persa e bisogna ripartire. Mancava anche qualcosa a centrocampo, ma per quel che mi riguarda se non si vincono le prossime due diventa un'annata fallimentare. La Juve non può stare in questa posizione di classifica con l'ansia di tenere il posto in Champions. Si sono spesi tanti soldi tra Chiesa, Kulusevski, McKennie, non si può fare questo tipo di campionato. Bisogna assumersi le responsabilità e dire che si è sbagliato, anche se la scommessa è stata fin troppo avventata".

Su Allegri: "Se il Real Madrid non vince la Champions Allegri andrà lì. Se ci fosse la possibilità di riprenderlo alla Juve io lo bloccherei anche adesso".