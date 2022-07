Guido Clemente di San Luca: “Non mi abbonerò senza il rinnovo di Koulibaly e/o Mertens”

"Se Spalletti è contrario a Mertens deve assumersi la responsabilità e dire che è lui che non lo vede”.

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli: “Dove si trova un giocatore come Mertens, tralasciando i profili simbolici, ma un giocatore che trascina i giovani, è un giocatore perfettamente integro. Uno come Mertens lo paghi il doppio rispetto al suo attuale valore.

Negli ultimi mesi sono stato ipercritico con Spalletti, se avesse avuto Gasperini vinceva lo scudetto, ha commesso il grave errore di Mertens. La coppia Osimhen-Mertens ha un livello di produttività mostruosa, Spalletti deve assumersi la responsabilità degli errori che fa e ammetterli.

Se non vengono rinnovati Koulibaly e/o Mertens per la prima volta dopo 50 anni, come tante persone, non mi farò l’abbonamento.

Se il Napoli non cambia nessuno, inserendo i due innesti e se dovesse andare via Politano prendendo Deulofeu, è la squadra più forte per vincere lo scudetto.

