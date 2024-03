DAZN, Ambrosini. "Il Toro non ti fa giocare, ma il Napoli sta bene: col Barça alla pari"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi opinionista Dazn, ha commentato così il pari tra Napoli e Torino

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi opinionista Dazn, ha commentato così il pari tra Napoli e Torino: "La situazione del Napoli è di una partita fatta con veemenza, con voglia di ribaltarla anche dopo il pareggio. Col Torino è difficile giocare, ti obbliga a fare cose che normalmente non fai per ovviare alle coppie che si formano.

Ma dal punto di vista fisico il Napoli sta bene, anche difensivamente sta bene, non ha rischiato praticamente nulla. A Barcellona bisognerà andare con coraggio, in Champions League se non hai coraggio non vinci. Per il Napoli ha parecchie possibilità, diciamo cinquanta e cinquanta. L'importante è restare sempre in partita.

Kvaratskhelia? La sua volontà di incidere c'è sempre stata, andava solo incanalata meglio. C'è da dire che ora sta anche meglio dal punto di vista fisico. In più Djidji nell'uno contro uno è difficile da saltare, infatti ha trovato più iniziativa dopo l'uscita di scena di quest'ultimo. Ma altra ottima prova di Kvaratskhelia".