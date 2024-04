"Quando non lo aspettava più nessuno, si è rivisto un grande Napoli": De Rossi sorpreso dagli azzurri

Così il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza il 2-2 del Maradona:

© foto di www.imagephotoagency.it

Capita anche perché, quando non lo aspettava più nessuno, si è rivisto un grande Napoli: veloce, aggressivo, propositivo. Così il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza il 2-2 del Maradona: "Forse De Rossi è rimasto sorpreso da una squadra così determinata e vogliosa. Sta di fatto che la Roma, dopo un inizio discreto, non riusciva a infilare due passaggi di fila. Ha avvertito molto la mancanza di Paredes, capace di dare qualità davanti alla difesa: Cristante, coinvolto spesso nel fraseggio, non ha le stesse caratteristiche per operare da play.

E quando la palla finiva a Politano, a Kvara o ad Osimhen in profondità, la fase difensiva era poco efficace, nonostante la doppia linea e il 4-4-2 che mirava a coprire le fasce con Bove in appoggio su Kristensen, al rientro dopo due mesi, ed El Shaarawy a sostenere Spinazzola. N’Dicka, tornato in tempo record, è stato a tratti travolto da Osimhen, che aveva sfidato con profitto nella finale di Coppa d’Africa.