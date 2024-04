Cuadrado fa arrabbiare gli juventini: Senza vergogna, saltella al coro "chi non salta bianconero è"

Così titola Tuttojuve.com sull'esultanza del colombiano durante i festeggiamenti dello scudetto interista

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cuadrado senza vergogna, saltella al coro "chi non salta bianconero è". Così titola Tuttojuve.com sull'esultanza del colombiano durante i festeggiamenti dello scudetto interista: "Nonostante l'anonima stagione con la maglia nerazzurra, Juan Cuadrado è apparso letteralmente scatenato durante la festa Scudetto dell'Inter. Il colombiano, come documentato sul suo profilo Instagram, ha festeggiato sul pullman scoperto con un paio di occhiali a forma di doppia stella.

Quindi, una volta arrivato in Duomo, ha saltellato al coro: "Chi non salta bianconero è", sputando, di fatto, sul piatto nel quale ha mangiato per anni. Un gesto vergognoso che macchia indelebilmente la sua storia di successi con la maglia della Juventus.

"Sono molto contento, da quando sono arrivato qui ho voluto dare il mio contributo. Ho imparato questa canzone che fa: 'Per la gente che...'", ha detto dalla terrazza del Duomo il colombiano, peraltro accolto con meno entusiasmo rispetto i suoi compagni. Non proprio un genio della comunicazione.