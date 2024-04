PRIMA PAGINA - Cds: "I Fantastici 5"

"I Fantastici 5", titola quest'oggi Il Corriere dello Sport parlando della corsa alla qualificazione in Champions, con ben 5 squadre coinvolte per 3 posti

"I Fantastici 5", titola quest'oggi Il Corriere dello Sport parlando dell'accesissima corsa alla qualificazione in Champions League, con ben 5 squadre coinvolte per tre posti, a sole quattro giornate dal termine del campionato. Il sommario: "Thiago e De Rossi frenano, Max resta terzo, Gasp sale, Tudor spera". In taglio alto, spazio ai festeggiamenti dell'Inter per la conquista del ventesimo scudetto: "È lì la festa". Il commento: "Inzaghi domina anche con il Toro in 10 (doppietta di Calhanoglu, 2-0), poi i campioni sfilano in città. Striscione su Theo: bufera su Dumfries".