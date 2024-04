Anteprima notturna e presentazione giovedì alle 20.23: è la settimana di 'Sarò con te"

Giovedì sarà svelato il film sullo scudetto "Sarò con te", che ripercorre la splendida cavalcata tricolore del Napoli dello scorso anno

Giovedì sarà svelato il film sullo scudetto "Sarò con te", che ripercorre la splendida cavalcata tricolore del Napoli dello scorso anno. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello sport: "Questa sarà anche la settimana dell'attesissimo film scudetto. "Sarò con te", la pellicola del trionfo in Serie A con immagini e dichiarazioni inedite, verrà presentata giovedì mattina dal regista Andrea Bosello mentre in serata, alle 20.23, orario che ricorda l'anno del tricolore, andrà in scena l'anteprima al Metropolitan.

Da venerdì sera, poi, il film sarà proiettato in tutta Italia con l'anteprima notturna per il pubblico alla quale molti tifosi hanno scelto di partecipare. Tantissimi, invece, quelli che già da tempo avevano prenotato i biglietti per sabato, 4 maggio, il primo anniversario dello scudetto" si legge sul quotidiano in edicola".