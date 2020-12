RTL, Giuliani: "Napoli scoppiato, ma che sfiga con Osimhen..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista di RTL 102.5: "Il Napoli va rimesso in piedi, la squadra è arrivata scoppiata fisicamente. Ha giocato un girone di Champions League mascherato da Europa League, l'abbiamo pagato. C'è poco da aggiungere sugli infortuni, soprattutto sulla sfiga di aver perso Osimhen. Non ci sono grandi segreti: va rimessa in sesto la squadra, che quando ci fece sognare andava a 1000 all'ora".

CORSA SCUDETTO - "Scudetto a Milano? Io continuo a ritenere l'Inter strafavorita. Non voglio gufare nessuno ma anche complice l'eliminazione dalla Champions League Conte abbia un'occasione più unica che rara. La Juventus non ingrana, il Milan non sempre potrà mantenere questo ritmo, poi il gruppo dell'Inter è forte. Può perdere lo Scudetto solo per colpa di Conte? Magari sì, per i suoi eccessi. O va completamente in cortocircuito perché si inventa i nemici. Conte, da che mondo è mondo, ha sempre cercato il nemico, soprattutto per motivare sé stesso. A differenza di Mourinho, che lo cercava per motivare i suoi. Questo può rappresentare un problema, in società non ci sono rapporti idilliaci".