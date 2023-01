Martino: "Attenzione al clima agonistico di Salerno. Juve? Sanzione giusta e non finisce qui"

"I rischi a Salerno? Quelli di trovare un ambiente molto caldo e una squadra caricata dai toni agonistici molto elevati".

Carmine Martino , giornalista Mediaset , è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli : " Elmas sostituto di Kvarastkhelia a Salerno? E’ uno degli uomini più in forma e quindi un posto per lui dovrebbe esserci, anche per avere una squadra con più equilibrio e meno offensiva mancando Kvara.

I rischi a Salerno? Quelli di trovare un ambiente molto caldo e una squadra caricata dai toni agonistici molto elevati. La tifoseria granata è ancora sconcertata per l’8-2 di Bergamo e quindi si aspettano una prova di orgoglio, per il clima agonistico che ci sarà in campo e sugli spalti il Napoli dovrà stare attento. Per il valore delle rose è tutto in favore del Napoli, ma poi sul campo può sempre succedere qualcosa di non pronosticabile come è accaduto con la Cremonese.

Sanzione giusta per la Juve? Credo di sì e non è finita qui. Ci sono delle intercettazioni, la giustizia ordinaria è andata avanti ed ha scoperto qualcosa di sconcertante. E’ un sistema che ha creato tanti problemi nel mondo del calcio e disparità nel campionato. Dopo le motivazioni avremo le idee più chiare, anche se già iniziamo a capire quali sono state le conseguenze che hanno messo il campionato italiano al di sotto degli altri più importanti.

Zielinski in ombra? Può essere giustificato perché ha partecipato ai Mondiali, un po’ tutti quelli che sono andati in Qatar stanno lavorando per trovare la migliore condizione. Bisogna ancora aspettare un po’ il polacco, che questa volta è giustificato. Quest’anno ha avuto finalmente la possibilità di giocare nel suo ruolo, al posto di Hamsik, e lui si è espresso al meglio”.