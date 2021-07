Martino scommette su Lobotka: "Con Spalletti può essere la sorpresa della stagione!"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Spalletti potrà rendersi conto delle sue idee nella sfida con la Pro Vercelli. Peccato che non ci siano Manolas e Malcuit, visto che ha lavorato tanto sulla difesa in questo ritiro. A centrocampo proverà di nuovo sia Demme che Lobotka. Quest'ultimo è arrivato in ritiro molto asciutto e questo calciatore potrebbe essere la sorpresa di questo Napoli. Io lo ricordo nel Celta Vigo, era protagonista di buone prestazione, mentre al Napoli è irriconoscibile".