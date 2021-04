Mirabelli: "Gattuso credeva che il suo Napoli fosse da scudetto, poi ha avuto problemi incredibili"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan con Rino Gattuso allenatore, ha parlato di Ringhio e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il campionato è equilibrato. La gara di mercoledì contro la Juve sarà importante per entrambe. Gattuso ci credeva allo scudetto, sapeva di avere un organico davvero forte, ma poi ha avuto una serie di problemi incredibili,ha perso troppi giocatori nella fase cruciale. Gattuso al Monza? Se lo conosco bene adesso non pensa al futuro e non risponderebbe nemmeno se lo chiamasse il Real Madrid. Poi ha mercato importante anche all'estero, spero che possa scegliere una situazione di alto livello. Però adesso non deve sbagliare la prossima scelta, se dovesse indovinare il prossimo club per lui si aprirebbe una carriera di altissimo livello".