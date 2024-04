Orsi: "Rimonta Champions? Tanti discorsi ma Napoli non affidabile, attenzione al Frosinone!"

"Ipotesi Conte per la panchina? Bisognerà capire dove arriverà il Napoli, che coppe disputerà e che investimenti potrà fare il club".

L'allenatore ed ex portiere Nando Orsi, nel corso di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli: “Un rimpianto di questa stagione? La gestione di Zielinski da parte del club, non si può pensare di mettere in dubbio la professionalità di un calciatore perché ha deciso di non rinnovare il contratto.

Corsa Champions? Si sono fatti tanti discorsi di rimonta per tutta l’annata, ma gli azzurri hanno dimostrato di essere una squadra non affidabile. Napoli-Frosinone? Bisogna fare attenzione all’avversario, i ciociari hanno giocatori pericolosi in attacco.

Ipotesi Conte per la panchina? Bisognerà capire dove arriverà il Napoli, che coppe disputerà e che investimenti potrà fare il club. Conte è un allenatore che si è seduto su panchine importanti, molto dipenderà da lui e dalle proposte che riceverà.

Osimhen? Sappiamo che certamente andrà via, bisognerà capire che calciatore arriverà per sostituirlo. Ci sono due centravanti in grande ascesa: Gimenez del Feyenoord e Gyökeres dello Sporting Lisbona. Ipotesi Lukaku o Icardi? La scelta del centravanti dipenderà anche dall’allenatore: con Conte in panchina Lukaku ha disputato la migliore stagione in carriera, Icardi non lo vedrei bene con lui. Per l’argentino andrebbe bene un allenatore come Italiano.

La struttura societaria del Napoli? Dopo questa stagione il club dovrebbe iniziare a strutturarsi in un certo modo e dare più potere alle persone a cui sono conferite delle deleghe.

Rinnovo Kvara? Bisogna capire che tipo di ingaggio verrà proposto. Se si arrivasse a 2.5 mln non si potrebbe poi proporre una clausola rescissoria di 100. In quel caso andrebbe trovata una soluzione alla Osimhen”.