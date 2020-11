Osimhen, l'intermediario: "E' giovane, alle volte tende a strafare"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente Andrea D’Amico, intermediario della trattativa che portò Osimhen a Napoli: “Ho parlato con D’Avila, procuratore del ragazzo, l’ho sentito abbastanza tranquillo, è stata una sorta di lussazione. La strapotenza fisica abbinata alla voglia di fare e agli ormoni giovanili portano Victor, a volte, un po’a strafare. Per ora ha fatto molto bene, ma ricordiamoci che il nostro campionato è molto difficile, alcuni campioni in passato hanno faticato nei primi mesi. Alle volte abbiamo troppo fretta, già alle prime partite stiamo a vedere i promossi e i bocciati. Dobbiamo avere pazienza, Osimhen è visto dal Napoli come un investimento per il futuro”.