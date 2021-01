Serie A, l'ad De Siervo: "Supercoppa? Non c'erano altre date fino a fine campionato"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo per parlare della Supercoppa: "Richiesta ADL? Porposta valutata ed anche plausibile dal mio punto di vista, abbiamo provato a capire i margini di calendario, ma non c'erano e non ci sono finestre fino alla fine del campionato. Ci saremmo trovati nella condizione bizzarra di una Supercoppa con nuovi vincitori di Coppa Italia e campionato. Reggio Emilia? Avevamo impegni contrattuali con paesi emergenti per sviluppare il brand e massimizzare i ricavi, ma vista la situazione abbiamo colto l'occasione offerta da Bonacini nella città del tricolore.

Serie A ad Amazon? Chi può dirlo, è un'asta, hanno fatto investimenti consistenti in altri paesi, anche in Italia con la Champions. Tutto quello che avviene rispetto alle aste è riservato fino all'apertura delle buste che avverrà il 26. Sorpresa? Discutiamo con loro da anni, conosciamo il gruppo, ma non sappiamo cosa offrono e rispetto a chi, non possiamo avere queste informazioni"