Sky, Nosotti: "Ho sentito Ancelotti, ci teneva a far bene al Napoli..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Nosotti, giornalista Sky Sport: “Il Sassuolo ha qualità di gioco, legge bene la situazione e cambia gioco velocemente. Questa squadra è cresciuta, può fare il 4-3-3, doppio schermo, ma deve trovare maggiore apporto dai terzini. Gattuso? Mi preme sottolineare che Rino non è solo grinta, determinazione, ma è soprattutto un grande organizzatore. La sua mano la si vede subito, l'altra cosa è che ti toglie degli alibi, fa parlare il cuore. C'è bisogno di uno che tolga alibi e tolga paure ai suoi giocatori. Il suo Milan è finito a -1 dalla zona Champions. Quando hai Manolas, Koulibaly e Allan, non è semplice ripartire dalle retroguardie".

RETROCESSIONE E ANCELOTTI - "Guardarsi le spalle? No. Ha chance di rimonta, ma non so fino a che punto. Sono curioso della partita contro il Sassuolo, vedere le due panchine sarà divertente. Il Napoli potrà risalire, ma dobbiamo anche vedere cosa accadrà in Champions League. Ancelotti cosa mi ha detto? Ci siamo messaggiati e mi ha fatto capire che ci teneva a far bene a Napoli, però aveva una gran voglia di cimentarsi di nuovo. Le nuove proposte sono arrivate subito".