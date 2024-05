Il Chelsea vuole cedere Lukaku in estate: fissata la cifra della clausola

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale X ha parlato del futuro di Romelu Lukaku

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale X ha parlato del futuro di Romelu Lukaku. Il Chelsea ha intenzione di cederlo nella prossima finestra di mercato e ha fissato la clausola d'uscita a 38 milioni di sterline. La cifra è stata negoziata privatamente già la scorsa estate con gli agenti dell'attaccante belga, ed è valida non solo per la Roma ma per qualsiasi club.

Ecco quanto scritto da Fabrizio Romano sui suoi canali social ufficiali: "Il Chelsea è disponibile a vendere Romelu Lukaku in estate per il valore della clausola di uscita negoziata la scorsa estate: 38 milioni di sterline. Clausola inserita in un accordo privato con gli agenti di Lukaku e aperta a qualsiasi club, non solo alla Roma".

Già negli scorsi giorni era stato aperto da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, uno scenario che vedrebbe Romelu Lukaku al Napoli. Il giornalista Sky ha parlatoìdella cessione di Victor Osimhen, su cui ci sarebbe non solo il Paris Saint Germain ma anche il Chelsea. Nell'operazione potrebbe essere inserita come contropartita proprio l'attaccante belga, pupillo del nuvo direttore sportivo Giovanni Manna (che lo voleva già alla Juventus). Per maggiori cifre e dettagli clicca qui: link al pezzo completo.