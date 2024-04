Tempestilli: "Roma penalizzata dalla Lega. Cannavaro al Napoli? Avrebbe fatto come De Rossi"

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “De Rossi sta dando molto alla Roma, ha dichiarato lui stesso di avere a disposizione una squadra di buoni calciatori. La Roma deve assolutamente arrivare nelle prime quattro posizioni. Di certo la Lega non ha aiutato in giallorossi con il recupero di 20’ del match con l’Udinese di giovedì: non è stata aiutata una squadra italiana che sarà impegnata nella semifinale di Europa League.

Domenica contro il Napoli forse vedremo una Roma un po’ stanca ma credo che giocherà al massimo perché intende qualificarsi in Champions e respingere l’assalto dell’Atalanta. Sarà una gara importante anche per il Napoli: immagino che voglia provare a rientrare nel discorso qualificazione in Europa.

Cannavaro al Napoli? Avrebbe fatto probabilmente il percorso di De Rossi, sarebbe stato il coronamento del sogno di Fabio, napoletano di origine, ex calciatore del Napoli e legato alla maglia al di là delle scelte professionali successive”.