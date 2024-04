Vigliotti: "Lo scorso anno ADL ebbe molti rifiuti da allenatori, ma stavolta non accadrà"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La sesta squadra italiana in Champions può avvenire se Roma o Atalanta arrivano seste e vincono l’Europa League. Toto allenatore? Non è presto per scegliere il nuovo allenatore, il Napoli dimostra che sta già pensando al futuro con l’arrivo di Manna. L’anno scorso il Napoli s’è beccato un sacco di rifiuti dagli allenatori, ma quest’anno sarà diverso perchè molto dipende da cosa accadrà, al di là della scelta di Conte, nel finale di stagione.

E’ tutto aperto, non sappiamo cosa accadrà alla Juve e al Milan con Allegri e Pioli. Non sappiamo come andrà tra Gasperini e l’Atalanta, il Napoli s’è mosso in tempo ed andrà a scegliere nei tempi giusti. Non sono preoccupato perchè se la lista è questa, chiunque viene il Napoli parte da una posizione importante”.