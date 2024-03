Calcio a 5, il Comune premia il Napoli Futsal. Manfredi promette un "palasport all'altezza"

Il Comune di Napoli ha premato la MoMap Napoli Futsal per la storica conquista della Coppa Italia del Calcio a 5.

Il Comune di Napoli ha premato la MoMap Napoli Futsal per la storica conquista della Coppa Italia del Calcio a 5. Oggi gli azzurri, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante e del Consigliere Comunale Gennaro Esposito, sono stati accolti presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

In un clima di festa e di grande entusiasmo per lo storico traguardo raggiunto ciascun atleta, insieme allo staff tecnico e dirigenziale, ha ricevuto come riconoscimento una medaglia.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha fatto gli onori di casa con una forte promessa: “Vogliamo riportare il Napoli Futsal in città, immaginiamo degli investimenti e lavoreremo insieme per trovare un palazzetto all’altezza del club. Vogliamo una soluzione prima transitoria e poi definitiva, sicuramente realizzeremo le condizioni affinché il calcio a 5 torni fisicamente a Napoli. Promettiamo il nostro impegno”. Ha poi concluso: “Vivissimi complimenti alla squadra, un traguardo straordinario frutto di un duro lavoro e di tanti sacrifici”.

Successivamente ha preso la parola capitan Perugino: “Una grande emozione vincere, è stato un orgoglio per noi e per la città. Il popolo di Napoli merita tanto, negli ultimi anni abbiamo alzato l’asticella e oggi raccogliamo i frutti del duro lavoro”.

Anche il presidente Perugino, sulla scia delle parole del Sindaco, ha sottolineato, dinanzi alle istituzioni, ancora una volta l’impegno della società per far tornare la squadra in città: “Abbiamo vinto meritatamente, ringrazio il sindaco Manfredi, l’assessore Ferrante e il dott. Esposito e tutti coloro che ci hanno supportato. Vogliamo e credo che meritiamo un palazzetto a Napoli, sono contento della promessa del Sindaco Manfredi. Abbiamo il settore giovanile che è il fiore all’occhiello della nostra società, crediamo nei valori dello sport e nella formazione dei giovani, ora è il momento di poter avere una casa nella nostra città”.

Il Consigliere Esposito ha ribadito l’impegno delle istituzioni: “C’è un entusiasmo contagioso, Napoli sta vincendo. Vogliamo realizzare un palazzetto, Napoli sarà Capitale europea dello Sport nel 2026 e oggi sta recuperando posizioni. C’è una promessa dell’amministrazione comunale. Sulla spinta dell’entusiasmo può essere la volta buona. Complimenti alla squadra, ci avete regalato un grandissimo momento d’orgoglio”.

Ha poi concluso la cerimonia di premiazione l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante: “Sono molto fortunata, ho potuto gioire per questi traguardi, tutti inaspettati. Il presidente Perugino ha creato qualcosa di splendido. È solo l’inizio, ringrazio i ragazzi perché hanno fatto qualcosa di meraviglioso, nonostante non fossero i favoriti. Siamo desiderosi, insieme al Sindaco, di dare una casa anche al Napoli Futsal. Napoli si è guadagnato il titolo di capitale europea dello sport 2026, dovete tenere alta questa bandiera. Siete stati un esempio per i ragazzi, per i giovani di Napoli. Attraverso lo sport vogliamo arrivare alle giovani promesse, regalando loro un futuro migliore. È stata una vittoria storica. Vi faccio un grande in bocca al lupo, speriamo di vederci presto”.