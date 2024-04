Campania, pieno di turisti: 600 mila fino all'1 maggio, record in Italia

Aeroporto di Capodichino affollato fin dalle prime ore del mattino: 350 mila persone transiteranno per lo scalo napoletano

Aeroporto di Capodichino affollato fin dalle prime ore del mattino: 350 mila persone transiteranno per lo scalo napoletano tra il 25 aprile e il 1° maggio.

La città si è attrezzata: rafforzati i trasporti pubblici e i controlli delle forze dell'ordine, tutor e infopoint per dare indicazioni ai turisti, installati numerosi bagni chimici. I visitatori che nello stesso periodo arriveranno in Campania, prima regione italiano per flusso turistico, saranno circa 600 mila.