Domani la riapertura del Maschio Angioino dopo la caduta di una pietra

In meno di un mese, dalla caduta di una pietra davanti alla biglietteria, al Maschio Angioino di Napoli sono state eseguite tutte le verifiche e la messa in sicurezza a mezzo di una piattaforma aerea che ha consentito di lavorare ad alta quota, fino a 30 metri, per esaminare tutte le facciate interne ed asportare ogni elemento in grado di suscitare preoccupazione. La struttura riaprirà domani mattina.