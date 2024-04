Svolta Totò: nessuna pizzeria o ristorante potrà più utilizzare il suo nome

Svolta nella memoria del Principe della Risata. Il nome e l’immagine di Totò non potranno più essere utilizzati indiscriminatamente

"È una questione di rispetto per mio nonno – dice la nipote Elena De Curtis al quotidiano Messaggero – Ci imbattiamo ovunque, nei posti più impensati, nel suo nome e nelle sue foto utilizzati senza il minimo rispetto del diritto all’immagine".

Il quotidiano aggiunge: "Nello specifico gli eredi chiedono che non si utilizzi il nome e l’immagine dell’artista per fini commerciali e pubblicitari, quindi deve essere cancellato ogni riferimento all’artista nei segni distintivi dei locali: dai siti web ai cartoni per l’asporto, dai menu ai biglietti da visita e scontrini”.