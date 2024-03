Pasqua sicura, il Prefetto di Napoli prepara il piano: “Vigileremo giorno e notte”

"Vigileremo giorno e notte. L’attenzione per l’allarme attentati su chiese, piazze e gli hub dei trasporti è massima", assicura il prefetto di Napoli

"Vigileremo giorno e notte. L’attenzione per l’allarme attentati su chiese, piazze e gli hub dei trasporti è massima", assicura il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Pronto un piano con una mappa precisa di tutti i luoghi a rischio tra Napoli e provincia, nelle ore che precedono il picco di arrivi di turisti per le festività di Pasqua. Di Bari ne parla con “Repubblica” appena terminato, ieri alle 13, un Comitato per l’ordine della sicurezza e l’ordine pubblico convocato su un livello di allerta, che si è alzato dopo l’attentato in Russia.