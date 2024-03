ADL può acquistare il Maradona? Per La legge Stadi è possibile

Da tempo il presidente Aurelio De Laurentiis si è lanciato nella sfida di dotare la squadra di uno stadio proprio.

"Il Piano di fattibilità tecnico economico può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva. Il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo da parte del Comune ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi alla società sportiva". E' una parte del testo della 'Legge Stadi', riportata da Calcio e Finanza. Un passaggio importante, soprattutto per società come il Napoli che stanno pensando, immaginando, uno stadio di proprietà.

Da tempo il presidente Aurelio De Laurentiis si è lanciato nella sfida di dotare la squadra di uno stadio proprio, senza dover quindi pagare l'affitto al comune. Un pensiero che si scontra con la volontà del sindaco Manfredi, e pure del governo per bocca del ministro Abodi: entrambi infatti propendono per la soluzione relativa alla ristrutturazione dello stadio Maradona, anche in vista della presentazione delle liste degli impianti per Euro2032. La 'Legge Stadi', però, come sottolineato da Il Mattino può venire in soccorso ad ADL: nel caso in cui il presidente del Napoli, nelle vesti della società campana, decidesse infatti di partecipare alle spese per la ristrutturazione, ecco che avrebbe la possibilità di acquistare l'impianto. Una strada per il momento non ancora battuta, ma che potrebbe essere una via di mezzo utile per accontentare le parti in causa.