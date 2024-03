Cagliari, buone notizie per Ranieri: Gaetano torna in gruppo ed è recuperato

Fonte: ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Il Cagliari cerca di recuperare nazionali e infortunati. Dall'infermeria due soli dubbi: il difensore colombiano Mina, dopo il problema al polpaccio emerso durante l'allenamento a porte aperte pre Monza, sta seguendo una tabella personalizzata per cercare di essere presente lunedì alla Domus contro il Verona, nel match di Paquetta delle 15. L'altra preoccupazione è legata alle condizioni di Shomurodov: l'attaccante uzbeko sta smaltendo la contusione al piede destro riportata nell'ultima gara con la sua nazionale.

Rientrati nel gruppo, invece, Gaetano e Luvumbo. Tra i giocatori reduci da gare di qualificazione o amichevoli solo Makoumbou e Oristanio si sono riallineati ai compagni. Gli altri, appena rientrati nell'isola, hanno lavorato a parte: Hatzidiakos, Nandez, Prati, Obert e lo stesso Shomurodov già da domani mattina dovrebbero essere in grado di lavorare normalmente con gli altri. A questo punto Ranieri aspetta solo Lapadula, reduce da una gara giocata a Lima con il suo Perù: sarà a disposizione da domani. Sarà lui a guidare, come nelle ultime partite, il reparto offensivo nella sfida salvezza con l'Hellas Verona. Formazione e modulo non dovrebbero discostarsi troppo da quelli delle ultime uscite. Grande entusiasmo tra i tifosi: nonostante la gara in programma nella giornata dedicata alle gite fuori porta, alla Domus si va verso il tutto esaurito. (ANSA).