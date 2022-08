Campagna abbonamenti, domani scade la prelazione e da lunedì parte la vendita libera

All'interno tutti i dettagli

Prosegue la Campagna Abbonamenti per il Campionato di Serie A 2022-23. Di seguito i dettagli forniti dal club azzurro:

L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.

La validità delle fidelity card SSC Napoli scadute dopo il 1° marzo 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, con fidelity card SSC Napoli in scadenza al 31 dicembre 2022, godranno di una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2023. Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, con fidelity card SSC Napoli in scadenza tra il 31 dicembre 2022 ed il 29 giugno 2023, godranno di una proroga fino al 30 giugno 2023. La card può essere richiesta anche dai minorenni, purché la procedura di rilascio venga effettuata e sottoscritta da un genitore (o da chi ne esercita la patria potestà).

Sono previste tariffe scontate per le famiglie e per le donne:

Sconto del 50% per i figli under 14

Sconto del 30% per il secondo componente della coppia

(L’abbonamento del primo componente della coppia non è soggetto a sconti)

Sconto del 10% per le donne

Questi i prezzi degli abbonamenti:

TRIBUNA POSILLIPO (Da aggiungere 10 euro di prevendita)

Intero: 1.030 euro

Donne: 927 euro

Coppia (inteso come secondo abbonamento): 721 euro

Under 14: 515 euro

TRIBUNA NISIDA (Da aggiungere 10 euro di prevendita)

Intero: 770 euro

Donne: 693 euro

Coppia: 559 euro

Under 14: 385 euro

DISTINTI SUPERIORI (Da aggiungere 7 euro di prevendita)

Intero: 570 euro

Donne: 513 euro

Coppia: 399 euro

Under 14 285 euro

DISTINTI INFERIORI (Da aggiungere 7 euro di prevendita)

Intero: 390 euro

Donne: 351 euro

Coppia: 273 euro

Under 14: 195 euro

CURVE SUPERIORI (Da aggiungere 7 euro di prevendita)

Intero: 305 euro

Donne: 274,50 euro

Coppia: 213,50 euro

Under 14: 152,50 euro

CURVE INFERIORI (Da aggiungere 7 euro di prevendita)

Intero: 195 euro

Donne: 175,50 euro

Coppia: 136,50 euro

Under 14: 97,50 euro

Le tariffe scontate sono acquistabili solo ed esclusivamente presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco).

Per accedere alla scontistica riservata alle famiglie bisognerà presentare e consegnare copia dello stato di famiglia o, per le cosiddette coppie di fatto, attestazione di iscrizione al Registro Amministrativo delle Unioni Civili. Per quanto riguarda i figli di padri divorziati o di genitori che non siano iscritti al Registro delle Unioni Civili, sarà sufficiente un atto di nascita del minore con la relativa certificazione di paternità. L’accesso alle tariffe scontate sarà oggetto di verifica da parte dei punti vendita e della SSC Napoli. Nel caso di mancanza dei requisiti necessari, il club si riserva la facoltà di annullare l’abbonamento.

La vendita avrà inizio il 25/07/2022 (ore 17:00)

Fase 1 - dalle ore 17:00 del 25/07/2022 fino alle ore 23:59 del 31/07/2022, sia online che presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), coloro che erano titolari di abbonamenti per la stagione 2019/20 potranno esercitare la prelazione sul vecchio posto.

Fase 2 - dalle ore 12:00 del 01/08/2022 fino alle ore 23:59 del 07/08/2022 presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), coloro che erano titolari di abbonamenti per la stagione 2019/20 potranno esercitare diritto di precedenza sull’acquisto del proprio abbonamento in altro posto disponibile, e di acquisto di ulteriori abbonamenti con tariffa donna, tariffa coppia e tariffa figli under 14, nel rispetto delle condizioni esposte.

Fase 3 - a partire dalle ore 12:00 del 08/08/2022 proseguirà la vendita libera, per tutte le tariffe, sia online che presso i punti vendita abilitati.

Acquisto presso i punti vendita

Collegarsi al sito ufficiale della SSCN alla sezione ‘stadio’ oppure alla sezione ‘biglietti’. Gli utenti saranno indirizzati al seguente link, per la compilazione del modulo di richiesta (anagrafica) 2022-23. Recarsi presso i punti vendita, presentando la seguente documentazione:

fidelity card della SSC Napoli;

modulo di richiesta (anagrafica) 2022-23, debitamente compilato e scaricato;

copia da consegnare del documento d’identità;

copia da consegnare dello stato di famiglia o attestazione di iscrizione al registro amministrativo delle unioni civili, per usufruire delle tariffe scontate: coppia e/o figli under 14.

La lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile al seguente link.

Acquisto online

Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito ufficiale della SSCN alla sezione ‘stadio’ oppure alla sezione ‘biglietti’. Gli utenti saranno indirizzati al seguente link, per la compilazione del modulo di richiesta (anagrafica) 2022-23.

Coloro che acquisteranno l’abbonamento attraverso il web, riceveranno via mail il tagliando/segnaposto, da portare con sé allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

Vantaggi e benefit per i possessori di abbonamento

Diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti per le gare casalinghe di UEFA e Coppa Italia, ad un prezzo scontato del 20%.

Diritto di precedenza, della durata di 48 ore, per i biglietti relativi alle trasferte all’estero delle gare UEFA, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Possibilità di cambio utilizzatore, per un massimo di 5 partite, ad un altro soggetto provvisto di fidelity card, seguendo la procedura indicata sul sito di Ticketone https://sport.ticketone.it/post-order. Il cambio utilizzatore è consentito agli abbonati a tariffa intera, a tariffa donne, a tariffa figli under 14. Il cambio utilizzatore è consentito solo in favore di soggetti con i medesimi requisiti (es. l’abbonamento acquistato da un under 14 potrà essere ceduto esclusivamente ad un under 14).

Sconto del 20% sull’acquisto di n.1 maglia gara home 2022/2023 presso il webstore SSC Napoli (store.sscnapoli.it), da esercitare entro il 31/12/2022. Per usufruire della promozione, verrà inviato, dopo 48 ore dall’acquisto dell’abbonamento, un voucher all’indirizzo mail fornito nel modulo di richiesta abbonamento.

Possibilità di assistere gratuitamente ad un massimo di 4 allenamenti della squadra, qualora il napoli dovesse svolgerli allo stadio Maradona, durante il campionato, in date scelte dalla SSCN.

Verifiche prima dell’emissione titolo

Prima dell’emissione dei titoli, il sistema di biglietteria automatizzata della Ticketone invierà al centro elettronico nazionale della polizia di stato (CEN), per via telematica, la richiesta di autorizzazione contenente i dati anagrafici del soggetto acquirente/utilizzatore del suddetto titolo; al termine della verifica, il CEN comunicherà alla Società, per via telematica, la risposta all’autorizzazione richiesta. In virtù di tale risposta (positiva o negativa), Ticketone potrà procedere o meno al rilascio (vendita) del titolo di accesso. Non potranno essere rilasciati titoli a soggetti:

destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 della legge n.401 del 13 dicembre 1989, come successivamente modificata e integrata (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - daspo);

sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge n.1423 del 27 dicembre 1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

che sono stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi anche se non in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Successivamente alla vendita del titolo, in caso di sopravvenuti motivi ostativi, sopra descritti, le Autorità di P.S. comunicheranno per via telematica a Ticketone la rettifica dell’autorizzazione ed il titolo verrà disattivato per l’accesso allo stadio.

Codice di condotta della SSC Napoli

Il protocollo d’intesa del 4 agosto 2017, con l’intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici”, al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”, ha introdotto il cd. “sistema del gradimento”.

Al “sistema del gradimento” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l’accesso agli stadi, per un periodo adeguato, ai soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta” adottato dalle società stesse.

Attraverso il “sistema del gradimento”, le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini.

In ossequio alle disposizioni del protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 e del codice di giustizia sportiva, la SSC Napoli ha adottato il ‘codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ (codice di condotta).

Il codice di condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSCN, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione delle stesse.

Il codice di condotta è consultabile sul sito ufficiale sscnapoli.it. L’acquisto o la cessione omaggio di un titolo di accesso allo stadio Maradona, comporta automaticamente l’accettazione del regolamento di utilizzo dello stadio e del codice di condotta.

Lo stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del regolamento d’uso e del codice di condotta.

La SSCN condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSCN ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.

La SSC Napoli ricorda infine ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al Regolamento d’uso dello Stadio e al Codice di Condotta.