Da Bergamo - Gasperini ha un altro anno di contratto, ma in un caso può partire

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Patrick Iannarelli, giornalista ‘Corriere dello Sport’: “De Ketelaere non è ancora pronto, probabilmente non ce la farà in vista della partita col Napoli. Per Koopmeiners la decisione verrà presa con cautela. Ieri ha fatto una parte di allenamento individuale e una parte in gruppo. Difficilmente giocherà titolare.

Scamacca è l’unico riferimento offensivo oltre Tourè. Potrebbe esserci Pasalic, Scamacca, Miranchuck. Nei big match ha sempre schierato una formazione un po’ più fisica. Con gare così bloccate all’inizio difficile vedere Lookman. 3 posti per 4 giocatori ci sono con al momento favoriti quelli citati prima. Hien ha fatto una buona partita con lo Sporting. L’Atalanta ha avuto una settimana in più per la tragedia di Joe Barone. Hien verrà valutato perché ha anche altre trasferte importanti. A sinistra dovrebbe tornare Ruggeri titolare.

Quando l’Atalanta ha questi tour de force Gasperini pensa sempre partita dopo partita. In questo momento il Napoli è un avversario che può tornare per quanto riguarda la corsa Champions. L’Atalanta in trasferta è sempre più aggressiva nei primi minuti. In questa stagione ha affrontato il Napoli nel momento peggiore. Quando è arrivato Mazzarri e adesso che Calzona sembra aver trovato la chiave giusta. Al Maradona sono state sempre gare molto sentite. L’Atalanta deve giocare col sangue agli occhi perché già arriva da un periodo difficilissimo e ce ne sarà un altro. Bisogna ripartire al meglio perché non ci sono tempo e modo per sbagliare.

La coppia D’Amico-Gasperini al Napoli l’anno prossimo? Gasperini ha un altro anno di contratto all’Atalanta. Mi aspetto qualche cambiamento in casa Atalanta a livello di rosa. Tutto dipenderà da come si chiuderà questa stagione. Mi viene in mente anche la possibile chiusura di un ciclo con la Coppa Italia. Tutto dipenderà da quelli che saranno gli obiettivi che l’Atalanta riuscirà a raggiungere. Una non qualificazione in Europa, secondo me potrebbe portare ad una partenza di Gasperini. È lì da 8 anni. Dipenderà tutto dalla sua volontà. Il progetto del Napoli potrebbe essere interessante. Sarebbe interessante vederli insieme Gasperini e De Laurentiis. Gasperini già all’Inter ha dimostrato di subire le pressioni”.