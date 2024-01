Disastro Mazzarri fuori casa: 3 ko di fila senza gol e rischia di eguagliare record del '98

Il Napoli ha perso le ultime tre trasferte di campionato senza segnare, i partenopei rischiano di registrare quattro sconfitte fuori casa di fila dal 2015

Il Napoli ha perso le ultime tre trasferte di campionato senza segnare, i partenopei rischiano di registrare quattro sconfitte fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2015 con Rafael Benítez; l’ultima volta che invece hanno perso quattro match esterni consecutivi senza realizzare alcun gol nel torneo risale al periodo gennaio-febbraio 1998 (ultimo in classifica). Lo riferiscono i colleghi di Opta